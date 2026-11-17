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सोमवार को संयुक्त जिला अस्पताल में 1324 नए मरीजों ने पंजीकरण करवाया। वहीं, 218 मरीज पुराने पर्चे पर दवा लेने पहुंचे। इसमें ओपीडी में 120 खांसी और गले के गंभीर संक्रमण के इलाज कराने पहुंचे। इसमें बच्चों की संख्या अधिक रही। बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव ने बताया कि मौसम में उतार-चढ़ाव के कारण गले के संक्रमण और सूखी या बलगम वाली खांसी की समस्या आम हो गई है। बच्चे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, वे इसकी चपेट में सबसे पहले आ रहे हैं।इसके अलावा, बुजुर्ग और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित लोग भी इस वायरल संक्रमण के आसान शिकार बन रहे हैं।ओपीडी में आने वाले मरीजों की पहले पूरी तरह से स्वास्थ्य जांच की जा रही है, ताकि संक्रमण के स्तर और उसके कारण का सही पता लगाया जा सके। इसके बाद ही उन्हें दवाई दी जा रही है।