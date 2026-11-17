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इटावा : बकेवर कस्बा के आर्यसमाज मंदिर का 109 वां तीन दिवसीय वार्षिकोत्सव का शुभारंभ सुबह 08 बजे से।



किसान दिवस

इटावा : डीडी कार्यालय में किसानों की समस्याएं सुनने के लिए किसान दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे से।



धरना-प्रदर्शन

इटावा : पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों का बीएसए कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन का आयोजन सुबह 10 बजे से।



बैठक

इटावा : कोषागार कार्यालय में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर आर्गनाइजेशन की बैठक सुबह 11 बजे से।

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धर्म-कर्म

ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से

लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।

बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।

लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा के बाद भंडारे का आयोजन दोपहर 01 बजे से।



इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।

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रासलीला

जसवंतनगर : क्षेत्र के नगला तौर में रासलीला का रासलीला का आयोजन रात 08 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

वार्षिकोत्सव