Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : कलक्ट्रेट सभागार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर डीएम की अध्यक्षता में राजनैतिक दलों के साथ बैठक सुबह 10 बजे से।



धर्म-कर्म

ताखा : कौआ के गायत्री मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 12 बजे से

लवेदी : नगला दीप सिंह की मड़ैया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।

लवेदी: असदपुर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 01 बजे से।

बकेवर : क्षेत्र में देवराज उत्सव गार्डन में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन 01 बजे से।

इटावा : श्री गुरुनानक जयंती के उपलक्ष्य में झूलेलाल मंदिर में सबद कीर्तन व आरती का आयोजन शाम 07 बजे से।

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रासलीला

जसवंतनगर : क्षेत्र के नगला तौर में रासलीला का रासलीला का आयोजन रात 08 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

बैठक