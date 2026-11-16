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Etawah News: जेवर लूट की सूचना झूठी, दो घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

Mon, 16 Nov 2026 10:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:51 PM IST
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Report of jewelry robbery turns out to be false; police uncover the truth within two hours.
फोटो 06::बरामद जेवर। स्रोत पुलिस
जसवंतनगर। नगला मिहीलाल गांव में सोमवार सुबह मंगलसूत्र, सोने की चेन और कान के टॉप्स लूट की सूचना पुलिस जांच में झूठी निकली। महिला ने डायल 112 पर फोन कर बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति पर जेवरात लूटकर भागने का आरोप लगाया था। पुलिस ने करीब दो घंटे की जांच बाद लूट की घटना का खुलासा कर दिया। जांच में महिला के बताए गए सभी जेवरात घर में ही रखे मिले।
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थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि नगला मिहीलाल निवासी रविता कुमारी ने सोमवार सुबह सूचना दी थी कि बाइक सवार बदमाश गांव के बाहर उसके मंगलसूत्र, सोने की चेन और कान के टॉप्स लूटकर भाग गया है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी पर क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह भी मौके पर पहुंची। उन्होंने महिला से पूछताछ की और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।
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इसके बाद पुलिस ने परिजन से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की। जांच में पता चला कि महिला के बताए गए जेवरात घर में ही रखे हुए थे। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी कारण उसने जेवरात लूटने की सूचना दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलने के करीब दो घंटे के अंदर जांच पूरी कर ली। जांच में लूट की कोई घटना सामने नहीं आई और महिला की ओर से दी गई सूचना असत्य पाई गई।

फोटो 06::बरामद जेवर। स्रोत पुलिस

फोटो 06::बरामद जेवर। स्रोत पुलिस

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