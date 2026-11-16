Etawah News: जेवर लूट की सूचना झूठी, दो घंटे में पुलिस ने किया खुलासा

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थाना प्रभारी कमल भाटी ने बताया कि नगला मिहीलाल निवासी रविता कुमारी ने सोमवार सुबह सूचना दी थी कि बाइक सवार बदमाश गांव के बाहर उसके मंगलसूत्र, सोने की चेन और कान के टॉप्स लूटकर भाग गया है। सूचना मिलते ही थाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। घटना की जानकारी पर क्षेत्राधिकारी आयुषी सिंह भी मौके पर पहुंची। उन्होंने महिला से पूछताछ की और आसपास के लोगों से घटना के संबंध में जानकारी जुटाई।इसके बाद पुलिस ने परिजन से पूछताछ कर पूरे घटनाक्रम की पड़ताल की। जांच में पता चला कि महिला के बताए गए जेवरात घर में ही रखे हुए थे। महिला का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इसी कारण उसने जेवरात लूटने की सूचना दी थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने सूचना मिलने के करीब दो घंटे के अंदर जांच पूरी कर ली। जांच में लूट की कोई घटना सामने नहीं आई और महिला की ओर से दी गई सूचना असत्य पाई गई।