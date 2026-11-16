Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Electric shock while spitting from a balcony; wife, son, and daughter also suffer burns while trying to help

Etawah News: छज्जे पर थूकते समय लगा करंट, बचाने में पत्नी-बेटा और बेटी भी झुलसे

Mon, 16 Nov 2026 10:52 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 16 Nov 2026 10:52 PM IST
विज्ञापन
Electric shock while spitting from a balcony; wife, son, and daughter also suffer burns while trying to help
फोटो जिला अस्पताल में जानकारी देते संतोष। संवाद
इटावा। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम तीसरी मंजिल के छज्जे से थूकते समय 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से राजमिस्त्री झुलस गया। बचाने पहुंची पत्नी, बेटा और बेटी भी करंट की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजमिस्त्री व बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है।
विज्ञापन

टीबी अस्पताल के पीछे ब्लॉक नंबर 32 की तीसरी मंजिल पर रहने वाले संतोष कुमार (50) राजमिस्त्री हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार देर शाम वह अपने घर की तीसरी मंजिल के छज्जे पर खड़े होकर थूक रहे थे। इसी दौरान छज्जे के पास से निकली हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए। बताया गया कि पास में लगा बिजली का खंभा झुका हुआ है, जिससे तार छज्जे के काफी नजदीक है।
विज्ञापन

संतोष को करंट लगता देख उनकी पत्नी गीता देवी, बेटा धर्मेंद्र और बेटी कोमल उन्हें बचाने दौड़े, लेकिन तीनों भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। परिवार के लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह सभी को करंट से अलग कराया। इसके बाद चारों को बाइकों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी को भर्ती कर लिया। हादसे में धर्मेंद्र अधिक गंभीर रूप से झुलसा है। कार्यवाहक प्रभारी निरीक्षक दिवाकर सरोज ने बताया कि करंट की चपेट में आए परिवार के चारों सदस्यों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। शुरुआती जानकारी में छज्जे से थूकते समय हादसा होने की बात सामने आई है।

फोटो जिला अस्पताल में जानकारी देते संतोष। संवाद

फोटो जिला अस्पताल में जानकारी देते संतोष। संवाद

फोटो जिला अस्पताल में जानकारी देते संतोष। संवाद

फोटो जिला अस्पताल में जानकारी देते संतोष। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed