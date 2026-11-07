Etawah News: सिटी में आज

विज्ञापन



इटावा : जिले के काली बाह मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दीपोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन शाम 07 बजे।



शिविर

इटावा : विक्रमपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

श्रीमद्भागवत कथा

चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



रामलीला

जसवंतनगर : ग्राम धरवार में ऐतिहासिक विराट रामलीला महोत्सव में राम वनवास, केवट संवाद और दशरथ मरण की लीला का मंचन का आयोजन रात 08 बजे से।

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

व्हाट्सएप नंबर

9528031737

दीपोत्सव का कार्यक्रम