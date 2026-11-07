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Etawah News: सिटी में आज

Sat, 07 Nov 2026 11:53 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:53 PM IST
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In the city today
दीपोत्सव का कार्यक्रम
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इटावा : जिले के काली बाह मंदिर समेत अन्य मंदिरों में दीपोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन शाम 07 बजे।

शिविर
इटावा : विक्रमपुर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शिविर का आयोजन दोपहर 12 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
चकरनगर : लक्षणपुर स्थित प्राचीन छेंकुर वाले बाबा मंदिर परिसर में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।

रामलीला
जसवंतनगर : ग्राम धरवार में ऐतिहासिक विराट रामलीला महोत्सव में राम वनवास, केवट संवाद और दशरथ मरण की लीला का मंचन का आयोजन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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