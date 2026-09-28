Etawah News: आरोग्य मेले में बदलते मौसम का दिखा असर, 815 मरीजों ने करवाया इलाज

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चार बच्चों समेत 14 मरीजों ने परामर्श के ली दवाएंलवेदी। लगातार दो दिन से हो रही बारिश का रविवार को बहादुरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित आरोग्य मेले में मरीजों की संख्या पर असर दिखाई दिया। बारिश के बावजूद 14 मरीज उपचार के लिए पहुंचे। मेले में चार बच्चे खांसी-जुकाम से पीड़ित मिले। पांच महिलाओं ने सिरदर्द और बुखार की शिकायत बताई। इसके अलावा तीन मरीज जोड़ों में दर्द और दो मरीज सांस संबंधी परेशानी से पीड़ित मिले। डॉ. धर्मपाल ने जांच करने के बाद मरीजों को दवाएं दीं। (संवाद)बुखार और त्वचा रोगियों की संख्या अधिकभरथना। क्षेत्र के हथनौली गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर रविवार को मेले में आसपास के गांवों से विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित मरीज जांच और उपचार के लिए पहुंचे। दोपहर एक बजे तक कुल 18 मरीज पहुंचे। इसमें सबसे अधिक बुखार व त्वचा रोग के मरीज रहे। डॉ. कुलदीप कुमार ने मरीजों की जांच कर उन्हें स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया। (संवाद)24 मरीजों ने कराया इलाजनिवाडीकला। महेवा सीएचसी अधीक्षक डॉ. अभिषेक वर्मा के निर्देश पर पीएचसी अहेरीपुर में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. अतुल तिवारी के नेतृत्व में आरोग्य मेले का आयोजन हुआ। इसमें दोपहर एक बजे तक 24 मरीज इलाज कराने पहुंचे थे। इसमें बुखार, खांसी व जुकाम से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। वहीं, डॉ. अतुल तिवारी ने मरीजों को घरों में तथा आसपास गंदे जल को एकत्रित न होने देने ,ताजा भोजन ग्रहण करने ,बरसात में भीगने से बचने की लोगों को सलाह दी। (संवाद)