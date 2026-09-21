निष्पक्ष चुनाव हुए तो 2027 में भाजपा को 50 सीटें भी नहीं मिलेंगी : प्रो. रामगोपाल

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उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार लोगों के मकान गिरवा रही है। साथ ही, पैर में गोली मरवा रही है। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा एनकाउंटर करने वाला ही अच्छा पुलिस अधीक्षक माना जाता है। उन्होंने सरकार पर अन्याय और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यादव ने पिछले चुनावों में धांधली का दावा करते हुए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी संदेह जताया। उन्होंने यह भी कहा कि जनता ने आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है।यादव ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को उत्तराखंड में लागू करने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अलग-अलग धर्मों की परंपराएं भिन्न होती हैं। यादव ने यूपीआई भुगतान पर भी आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि आम लेनदेन पर कर से करोड़ों रुपये यूपीआई कंपनियों को मिलेंगे। यादव ने मुख्यमंत्री योगी की सभाओं में भीड़ पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें सरकारी कार्यकर्ताओं को पैसे देकर बुलाया जाता है।