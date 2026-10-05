फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   'Godh Bharai' ceremony for initiates at Jain temple; procession taken out.

Etawah News: जैन मंदिर में दीक्षार्थियों की गोद भराई, निकली शोभायात्रा

Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:42 PM IST
विज्ञापन
'Godh Bharai' ceremony for initiates at Jain temple; procession taken out.
फोटो 38: श्रीजी की आरती करते जैन समाज अध्यक्ष संजू जैन व चार दीक्षार्थी।
इटावा। शहर के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, लालपुरा में आचार्य विराग सागर महाराज और मुनि विशल्य सागर महाराज के सान्निध्य में एक दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। सायंकाल श्रीजी और मुनि विशल्य सागर महाराज की महाआरती की गई। इसके बाद दीक्षार्थियों की गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित हुआ। श्रद्धालुओं ने रचना, दर्शन, उर्मिला और सुशीला की पंचमेवा से गोद भराई की। मुनि विशल्य सागर महाराज ने दीक्षा को आत्मकल्याण का पवित्र मार्ग बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं को संयम और सदाचार अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम से पहले लालपुरा जैन मंदिर से शोभायात्रा निकाली गई। यह शोभायात्रा विभिन्न चौराहों से होते हुए पुनः मंदिर पहुंची। जैन समाज के अध्यक्ष संजू जैन ठेकेदार ने बताया कि रचना को आगामी 1 नवंबर को दीक्षा मिलेगी। यह दीक्षा तुमकुर, कर्नाटक में आचार्य प्रमुख सागर महाराज प्रदान करेंगे। चातुर्मास कमेटी के सदस्य और श्रद्धालु कार्यक्रम में उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed