फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   The Ramlila will begin on October 6 with the Shiv Barat.

Etawah News: छह अक्तूबर को शिव बरात के साथ शुरू होगी रामलीला

Mon, 05 Oct 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
The Ramlila will begin on October 6 with the Shiv Barat.
फोटो 13:: लखना के छोटे अहाते में तैयार किया जा रहा रामलीला पंडाल। स्रोत आयोजक
बकेवर। कस्बा लखना में रामलीला के आयोजन की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। रामलीला का पांडाल तेजी से तैयार किया जा रहा है। छह अक्तूबर मंगलवार को गणेश पूजन और शिव बरात के साथ रामलीला का शुभारंभ होगा। लखना में लगभग डेढ़ सौ साल पहले लखना स्टेट की रानी ने रामलीला शुरू कराई थी। तब से हर वर्ष नगर वासियों के सहयोग से इसका आयोजन होता आ रहा है। इस साल भी छोटे अहाता के सामने मैदान में मंचन होगा। लखना रामलीला कमेटी के अध्यक्ष विनोद कुशवाहा और महामंत्री संदीप पाल ने तैयारियों की जानकारी दी। इस बार ररुआ सरकार एवं कांकझी सरकार आदर्श रसिक रामलीला मंडली आटा जालौन के कलाकार मंचन करेंगे। क्षेत्र के लोगों को रामलीला देखने के लिए आमंत्रित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed