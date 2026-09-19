Etawah News: नई बुद्ध प्रतिमा से सजेगा गौतम बुद्ध पार्क

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जिला पर्यटन अधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि पार्क के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। योजना के तहत पार्क में भगवान गौतम बुद्ध की नई प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इससे पार्क की सुंदरता बढ़ने के साथ यहां आने वाले लोगों को बेहतर वातावरण मिल सकेगा। पार्क की सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की तैयारी है। इसके लिए बाउंड्री को ऊंचा किया जाएगा और वायर फेंसिंग कराई जाएगी। इससे पार्क परिसर को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पर्यटकों और शहरवासियों के बैठने के लिए सिटिंग हॉल का भी निर्माण प्रस्तावित है। पर्यटन विभाग का उद्देश्य पार्क को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है।विकास कार्य पूरे होने के बाद यहां आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। पार्क में नई प्रतिमा और अन्य सुविधाएं विकसित होने से नुमाइश मैदान क्षेत्र की सुंदरता भी बढ़ेगी। जिला पर्यटन अधिकारी मोहित सिंह ने बताया कि प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है, स्वीकृति मिलते ही काम शुरू करवाया जाएगा।