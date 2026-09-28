Etawah News: बारिश के बाद चकरनगर क्षेत्र में पांच कच्चे मकान ढहे

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पिपरौली गढ़िया निवासी शिवकुमार सिंह का कच्चा मकान शनिवार को हुई बारिश के बाद ढह गया। मकान के साथ पशुओं के लिए लगाया गया टिनशेड भी गिर गया। इससे गृहस्थी के सामान के साथ पशुओं को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार से सिरसा निवासी संजीव यादव का एक कमरा भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कमरे में कोई मौजूद नहीं था। नगला चौप निवासी प्रवेश सिंह का कच्चा मकान भी बारिश के चलते गिर गया।मकान के पास बनी झोपड़ी भी धराशायी हो गई। मकान और झोपड़ी गिरने से पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गया है। एसडीएम रोहित कुमार मौर्य ने बताया कि सभी जगह लेखपालों को मौके पर भेजकर रिपोर्ट मांगी गई है। नुकसान के आकलन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।बारिश में गिरा मजदूर का कच्चा मकान, गृहस्थी दबीसंवाद न्यूज एजेंसीजसवंतनगर। लगातार हो रही बारिश के चलते ग्राम निलोई निवासी रूपलाल का कच्चा मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय परिवार के लोग घर में मौजूद नहीं थे, जिससे बड़ी घटना टल गई। हालांकि मकान के मलबे में दबने से उनकी पूरी गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया।रूपलाल मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। उनके चार बच्चे हैं, जिनमें दो बेटे और दो बेटियां हैं। सबसे बड़े बेटे की उम्र महज 15 वर्ष है, जबकि बाकी बच्चे उससे छोटे हैं। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और कच्चे मकान में ही रहकर गुजर-बसर कर रहा था। मकान की एक दीवार गिरने के दौरान पड़ोसी के मकान की ओर जा गिरी, जिससे पड़ोसी के दरवाजे और सीढ़ी को भी नुकसान पहुंचा।