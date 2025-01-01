Etawah News: एमपी भेजी जा रही थी खाद, सचिव सहित तीन पर एफआईआर की संस्तुति

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एसडीएम चकरनगर रोहित कुमार मौर्य से सूचना मिलने के बाद सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता कमलेश वर्मा और जिला कृषि अधिकारी ओंकार सिंह ने मामले की जांच की। अधिकारियों की टीम सलोखरा गांव स्थित करियावली साधन सहकारी समिति के खाद गोदाम पहुंची। यहां सचिव और समिति के सहयोगी की मौजूदगी में खाद के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया गया। जिला कृषि अधिकारी की रिपोर्ट के मुताबिक, समिति की एफएमएस आईडी 1184529 के रिकॉर्ड में 9.35 मीट्रिक टन यानी 187 बोरी डीएपी दर्ज थी।पॉस मशीन में भी इतना ही स्टॉक प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन गोदाम में गिनती के दौरान सिर्फ 34 बोरी खाद मिली। इसके अलावा 30 बोरी लोडर संख्या यूपी 75 बीटी 9720 में लदी हुई बरामद की गईं। इस तरह कुल 64 बोरियां ही मौके पर मिलें और शेष 123 बोरियों का कोई हिसाब नहीं दिया जा सका। अधिकारियों की रिपोर्ट में कुल 153 बोरी डीएपी का रिकॉर्ड से मिलान नहीं होने की बात कही गई है।डीएम की संस्तुति के बाद हुई कार्रवाईप्रारंभिक जांच में समिति के सचिव सुनील कुमार और खाद वितरण में सहयोग कर रहे शैलेंद्र कुमार की भूमिका सामने आई। लोडर चालक अजय भी खाद को बाहर ले जा रहा था। जिला कृषि अधिकारी ओंकार सिंह ने डीएम के अनुमोदन के बाद तीनों के खिलाफ उर्वरक परिसंचलन नियंत्रण आदेश तहत प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए बिठौली पुलिस को पत्र भेजा है।