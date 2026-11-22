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कस्बा के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी पंकज कौशल ने बताया कि वह रविवार शाम मोतीगंज में हथठेला पर फिंगर, मोमोज आदि फास्ट फूड बेच रहा था। इसी दौरान दो युवक उसके ठेले पर पहुंचे और फिंगर खरीदने के बाद हथठेला पर ही बीयर की बोतल खोलने लगे। ऐसा करने से मना किया तो दोनों युवकों ने पास में खड़ी कार में सवार अपने अन्य साथियों को बुला लिया। इसके बाद सभी ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और हथठेला पर रखा सामान फेंक दिया।जाते समय आरोपी उसे जान से मारने की धमकी भी दे गए। वहां खड़े किसी युवक ने मोबाइल में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। सूचना मिलने पर कस्बा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कार्यवाहक इंस्पेक्टर क्राइम पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।