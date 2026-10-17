इटावा हादसा: कंटेनर की टक्कर से युवक की मौत, भतीजा बाल-बाल बचा, धान बेचने जा रहे थे मंडी, फरार चालक की तलाश
Etawah News: वैदपुरा थाना क्षेत्र में नवीन मंडी धान बेचने जा रहे एक युवक की कंटेनर की टक्कर से मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर पर सवार उसका भतीजा बाल-बाल बच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कंटेनर को अपने कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है।
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इटावा जिले में नवीन मंडी में धान बेचने जा रहे युवक की कंटेनर की टक्कर से मौत हो गई, जबकि उसके साथ ट्रैक्टर पर सवार भतीजा बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। वैदपुरा थाना क्षेत्र के नगला गड़रिया निवासी अभिषेक (27) शनिवार सुबह अपने ट्रैक्टर पर धान लादकर नवीन मंडी जा रहा था।
ट्रैक्टर पर उसका भतीजा आयुष भी सवार था। रास्ते में बिचपुरी खेड़ा के पास ट्रैक्टर का डीजल खत्म हो गया। इस पर अभिषेक ट्रैक्टर को सड़क किनारे खड़ा कर फोन से संपर्क करने लगा। इसी दौरान पीछे से आए तेज रफ्तार कंटेनर ने अभिषेक को टक्कर मार दी। इसके बाद कंटेनर ट्रैक्टर से भी टकरा गया। हादसे में अभिषेक गंभीर रूप से घायल हो गया।
पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया
वहीं, टक्कर लगने से आयुष सड़क पर गिर पड़ा। उसे मामूली चोटें आईं।घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे परिजनों ने अभिषेक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में ले लिया है। साथ ही फरार चालक की तलाश की जा रही है।