फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   etawa news

Etawah News: आईपीएस और सीबीआई अधिकारी बनकर कारोबारी को किया डिजिटल अरेस्ट, 21 लाख ठगे

Sun, 04 Oct 2026 11:15 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 04 Oct 2026 11:15 PM IST
विज्ञापन
etawa news
इटावा। साइबर ठगों ने सीमेंट कारोबारी को दिल्ली पुलिस का आईपीएस अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया। 6.80 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन में नाम आने और सीबीआई जांच का डर दिखाकर आरोपियों ने कारोबारी से चार बार में 21 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिए। ठगों ने परिवार को घर से उठवाने और बेटे समेत जेल भेजने की धमकी दी। रकम जुटाने के लिए कारोबारी को घर के सोने-चांदी के जेवर तक बेचने पड़े। शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

विजय नगर निवासी वीरेंद्र सिंह कुशवाह पचावली रोड यशोदानगर में जमुना सीमेंट एजेंसी चलाते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि 18 अगस्त को उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिये दिल्ली पुलिस कंप्लेंट एक्नॉलेजमेंट की फोटो भेजी गई। व्हाट्सएप आईडी पर बलराज सिंह आईपीएस नाम लिखा था। कुछ देर बाद फोन कर आरोपी ने कहा कि दिल्ली में उनके नाम से आईसीआईसीआई बैंक खाता है, जिसमें 6.80 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है। मामले में सीबीआई जांच शुरू होने और गिरफ्तारी की बात कहकर उन्हें डराया गया।
विज्ञापन

आरोपियों ने फर्जी पासबुक और लेनदेन का विवरण भेजकर कारोबारी को विश्वास में ले लिया। इसके बाद मामला खत्म कराने के नाम पर 50 लाख रुपये मांगे गए। किसी को जानकारी देने पर परिवार को घर से उठाने की धमकी दी गई। डर के कारण कारोबारी ने 27 अगस्त को दो लाख और पांच सितंबर को दो लाख रुपये अलग-अलग खातों में आरटीजीएस किए। इसके बाद भी आरोपी लगातार व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल कर धमकाते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

14 सितंबर को कारोबारी से 10 लाख रुपये आईसीआईसीआई बैंक खाते में और 18 सितंबर को सात लाख रुपये हैदराबाद स्थित श्री वेंकटेश्वरी यूपी-वीसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते में ट्रांसफर कराए गए। आरोपी कभी बलराज सिंह आईपीएस तो कभी प्रदीप नाम बताकर खुद को सीबीआई चीफ बताता था। 21 सितंबर को फिर फोन कर और रुपये मांगे गए। रुपये न देने पर कारोबारी और उसके बेटे को घर से उठाकर जेल भेजने और जमानत नहीं होने देने की धमकी दी गई।

लगातार धमकियों से परेशान कारोबारी को बाद में ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने साइबर थाने में शिकायत की। एसपी क्राइम संतोष सिंह ने बताया कि एक खाते में भेजी गई सात लाख रुपये की रकम होल्ड करा दी गई है। अन्य खातों और मोबाइल नंबरों की जांच कर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed