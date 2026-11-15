Etawah News: जुर्माना भी बेअसर, दो साल बाद भी नहीं सुधरीं गांवों की गलियां

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भरथना ब्लॉक क्षेत्र के 52 गांवों में हर घर नल योजना के तहत काम प्रस्तावित है, लेकिन अब तक केवल 14 गांवों में ही पानी की आपूर्ति शुरू हो सकी है। बाहरपुर ग्राम पंचायत के नगला मिराय में पानी की टंकी का निर्माण अधूरा पड़ा है। बाहरपुर गांव के अलावा नगला मिराय और नगला कोठी में पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कें भी अब तक दुरुस्त नहीं कराई गई हैं। ग्रामीणों के मुताबिक करीब दो साल पहले पाइप लाइन बिछाने के लिए गलियों और सड़कों की खोदाई की गई थी।काम पूरा होने के बाद इनकी मरम्मत नहीं कराई गई। घरों के सामने बने गड्ढों से लोगों को निकलने में परेशानी होती है। कई ग्रामीणों ने खुद मिट्टी और ईंटें डालकर रास्तों को आवागमन के लायक बनाया है। यही हाल भरथना देहात ग्राम पंचायत के सरैया गांव का है। यहां भी पानी की टंकी का निर्माण अधूरा है और पाइप लाइन बिछाने के बाद सड़कें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं। ग्राम प्रधान डॉ. हरि सिंह शाक्य ने बताया कि सड़कों की खोदाई से ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कत होती है। कई जगह अपने स्तर से सड़कों की मरम्मत करानी पड़ी है।सड़कें खुदी होने से आवागमन में परेशानीबाहरपुर निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि करीब दो साल पहले पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़कें खोदी गई थीं। विभाग ने उनकी मरम्मत नहीं कराई तो मजबूरी में खुद मिट्टी और ईंटें डालकर रास्ते को आवागमन के लायक बनाना पड़ा।नगला कोठी निवासी सुभाषचंद्र ने बताया कि उनके घर के दरवाजे पर खोदी गई सड़क की अब तक मरम्मत नहीं कराई गई है। इससे रोजाना आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।वर्जनक्षेत्र के 52 गांवों में योजना के तहत पानी की टंकियों का निर्माण प्रस्तावित है। बाहरपुर और भरथना देहात में कार्य की धीमी प्रगति पर संबंधित कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।विमल कुमार, एई, जल निगम ग्रामीण