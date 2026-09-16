Etawah News: किसान दिवस में प्राकृतिक खेती पर जोर

संवाद न्यूज एजेंसीइटावा। कृषि भवन सभागार में बुधवार को किसान दिवस एवं कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता उप कृषि निदेशक सतीश कुमार ने की। कार्यक्रम में 75 महिला-पुरुष किसान और विभिन्न विभागों के 17 अधिकारी-पदाधिकारी समेत 92 प्रतिभागी शामिल हुए। किसानों की समस्याएं सुनी गईं। बीज से संबंधित छह किसानों की सामूहिक शिकायत और नलकूप विभाग से जुड़ी एक शिकायत का मौके पर ही निस्तारण कराया गया।उप कृषि निदेशक ने किसानों से फार्मर रजिस्ट्री जल्द कराने की अपील की, ताकि अनुदान समेत सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। रबी फसलों के बीज की बुकिंग जारी है। दलहन की बुकिंग 10 सितंबर और गेहूं-जौ की 30 सितंबर तक है। तोरिया की ई-लॉटरी हो चुकी है। जिले में सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूं और जौ समेत विभिन्न बीजों के मिनीकिट व सामान्य वितरण के लक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। जिला कृषि अधिकारी ओंकार सिंह ने बताया कि चयनित किसानों को ई-लॉटरी के बाद बीज गोदाम से बीज मिलेगा। उन्होंने उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी दी। पराली जलाने पर दो एकड़ तक पांच हजार, पांच एकड़ तक 15 हजार और इससे अधिक क्षेत्र में 30 हजार रुपये तक जुर्माना बताया गया। अधिकारियों ने कृषि विविधीकरण के तहत पशुपालन, मत्स्य पालन और उद्यानिकी अपनाने पर जोर दिया। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र व दसपर्णी अर्क के प्रयोग की जानकारी दी गई। जिला उद्यान अधिकारी श्याम सिंह ने हाईब्रिड सब्जी बीज और ड्रिप-स्प्रिंकलर पर 90 प्रतिशत अनुदान की जानकारी दी। कृषि वैज्ञानिक डॉ. कमल कांत ने कृषि यंत्रों के रखरखाव, जबकि सहकारिता विभाग ने समितियों से जुड़कर कम ब्याज पर ऋण व योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। कार्यक्रम में सिंचाई, विद्युत, सहकारिता, मंडी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। विपिन कुमार, विक्रम सिंह, गौरव कुमार, सोनू रहे।