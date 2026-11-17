Etawah News: व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ बैठक की मांग, एसपी ने दिया आश्वासन
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Tue, 17 Nov 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
इटावा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव से मिला। उन्होंने जनपद के व्यापारियों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जिला अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता ने किया।
उनके साथ जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल और जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन भी थे। जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन ने बताया कि पिछले तीन माह से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक नहीं हुई है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इसे आयोजित कराने की मांग की। उन्होंने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश का हवाला दिया। यह आदेश पत्र संख्या डी जी 140 -(28) 2015 द्वारा जारी हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसी माह बैठक आयोजित कराने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मिला।
जिला अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता और जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल शामिल थे। जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन भी मौजूद रहे। अन्य पदाधिकारियों में हरिशंकर पटेल, संतोष कुमार वर्मा, रंजीत सिंह कुशवाहा, इकरार अहमद, यामीन रिंकू चौधरी और इंतखाब आलम थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
उनके साथ जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल और जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन भी थे। जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन ने बताया कि पिछले तीन माह से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक नहीं हुई है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इसे आयोजित कराने की मांग की। उन्होंने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश का हवाला दिया। यह आदेश पत्र संख्या डी जी 140 -(28) 2015 द्वारा जारी हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसी माह बैठक आयोजित कराने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मिला।
विज्ञापन
जिला अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता और जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल शामिल थे। जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन भी मौजूद रहे। अन्य पदाधिकारियों में हरिशंकर पटेल, संतोष कुमार वर्मा, रंजीत सिंह कुशवाहा, इकरार अहमद, यामीन रिंकू चौधरी और इंतखाब आलम थे।
विज्ञापन