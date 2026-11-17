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उनके साथ जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल और जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन भी थे। जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन ने बताया कि पिछले तीन माह से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक नहीं हुई है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने इसे आयोजित कराने की मांग की। उन्होंने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश का हवाला दिया। यह आदेश पत्र संख्या डी जी 140 -(28) 2015 द्वारा जारी हुआ था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इसी माह बैठक आयोजित कराने का आश्वासन दिया। यह आश्वासन व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए मिला।जिला अध्यक्ष आलोक कुमार गुप्ता और जिला प्रभारी मनोज अग्रवाल शामिल थे। जिला महामंत्री धर्मेंद्र जैन भी मौजूद रहे। अन्य पदाधिकारियों में हरिशंकर पटेल, संतोष कुमार वर्मा, रंजीत सिंह कुशवाहा, इकरार अहमद, यामीन रिंकू चौधरी और इंतखाब आलम थे।