Etawah News: एक्सप्रेसवे पर ट्रक से टकराई कार, बाराबंकी के सीओ गंभीर घायल, सिपाही जख्मी

विज्ञापन



बाराबंकी में तैनात सीओ नरेंद्र सिंह और उनके साथ सवार सिपाही योगेंद्र सिंह घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से आयुर्विज्ञान विवि में भर्ती कराया। शनिवार शाम करीब साढ़े सात बजे सीओ नरेंद्र सिंह और सिपाही योगेंद्र सिंह अपनी निजी कार से लखनऊ से आगरा की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी कार खरगुआ के पास पहुंची, तभी आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दोनों लोग घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र मिश्रा ने बताया सीओ नरेंद्र सिंह की हालत गंभीर बताई गई।(संवाद)

ताखा। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार शाम ऊसराहार थाना क्षेत्र के खरगुआ के पास आगे चल रहे ट्रक में कार टकरा गई। हादसे में कार सवार