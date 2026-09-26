Etawah News: बस स्टैंड के बाहर सड़क पर खड़ी हो रहीं बसें, लगता जाम

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यातायात को सुचारू रखने के लिए प्रशासन ने स्टैंड के बाहर मुख्य सड़क पर बसों को खड़ा करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर पूरे दिन यहां बसें खड़ी हो रही हैं। इस अव्यवस्था के कारण न सिर्फ राहगीर और वाहन चालक परेशान हैं, बल्कि सड़क किनारे स्थित दुकानों और होटलों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोडवेज कर्मियों की इस मनमानी पर कोई लगाम नहीं कस पा रही है।प्लेटफॉर्म रहते खाली, बाहर खड़ी होती हैं बसेंयात्रियों की सुविधा और बसों के व्यवस्थित ठहराव के लिए बस स्टैंड के अंदर जिला और राज्य स्तर के अलग-अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। नियम के मुताबिक बसों को इन्हीं प्लेटफॉर्म पर आकर रुकना चाहिए। लेकिन अधिकांश चालक बसों को अंदर ले जाने की जहमत ही नहीं उठाते। वे स्टैंड के ठीक मुख्य द्वार के सामने या सड़क के बीचो-बीच गाड़ी खड़ी कर सवारियां भरने लगते हैं। इससे अक्सर जाम लग जाता है।वर्जनबस चालकों और परिचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे यात्रियों को बस स्टैंड के अंदर बने प्लेटफॉर्म पर ही उतारें और वहीं से बैठाएं। इस व्यवस्था को देखने के लिए स्टैंड पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। अगर कोई चालक सड़क पर बस खड़ी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।-अमित कुमार, एआरएम, इटावा डिपो।