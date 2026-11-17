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धर्म राजपूत निवासी गढ़ी रमपुरा थाना जैतपुर बाह आगरा ने मंगलवार सुबह शव की पहचान अपने चाचा राकेश (40) निवासी गढ़ी रमपुरा थाना जैतपुर बाह आगरा के रूप में की है। उसने बताया कि चाचा पुल निर्माण कार्य में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करते थे। उसने तीन ठेकेदारों पर हत्या का आरोप लगाया है।धर्म का कहना है कि तीनों ठेकेदार उसके चाचा राकेश को ग्वालियर में चल रहे पुल निर्माण कार्य में मजदूरी कराने के लिए जबरन अपने साथ ले गए थे। आरोप लगाया कि ठेकेदारों ने उन पर एडवांस रुपये बकाया होने का दबाव बनाया था। कहा कि चाचा का शव इटावा मिलने पर भी संदेह व्यक्त किया। बताया कि चाचा के शव के पास मिली बाइक भी एक ठेकेदार की ही है। भतीजे ने बताया कि राकेश की पत्नी विमला देवी की पहले ही प्रसव के दौरान मौत हो चुकी थी।सिविल लाइन थाना प्रभारी निरीक्षक केके मिश्रा ने बताया कि सोमवार रात स्थानीय लोगों ने एक व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा होने की जानकारी दी थी। इस पर पुलिस ने पहुंचकर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया था। यहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। शिनाख्त न होने की वजह से रात में रखवा दिया था।सुबह एक युवक ने अपने चाचा होने का दावा करते हुए शव की शिनाख्त की है। प्रारंभिक जांच में स्थानीय लोगों ने बताया कि शराब के नशे में बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई थी। हेलमेट न पहने होने की वजह से सिर खंभे में टकरा गया था। इससे उसकी मौत हो गई। भतीजे के आरोपों की जांच की जा रही है।