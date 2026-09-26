Etawah News: बुखार में बारिश में भीगते हुए पहुंचे अस्पताल, पांच मरीजाें को किया भर्ती

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शनिवार को डॉ. बीआर आंबेडकर संयुक्त जिला अस्पताल में अन्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम रही। इसकी मुख्य वजह सुबह से बारिश होना रहा। बारिश होने के बाद भी महिला व पुरुष व बच्चे बीमार होने के बाद भी इलाज कराने जिला अस्पताल पहुंचे। लाइट की आवाजाही होने से मशक्कत के बाद उनका पर्चा बन पाया। इसके बाद उन्हें डॉक्टर के यहां लाइन लगानी पड़ी। इस दौरान तेज बुखार व वायरल से पीड़ित पांच मरीजों को भर्ती किया गया।फिजीशियन डॉ. सौरभ यादव ने बताया कि बदलते मौसम में संक्रामक बीमारियों में बढ़ोतरी हुई हैं। जुकाम, खांसी के अलावा तेज बुखार, वायरल के अधिक मरीज आ रहे हैं। साधारण बीमारी के मरीजों को दवा दी जा रही है। वहीं, अगर कई दिन से बुखार या संक्रमण है तो जांच करवाने के बाद ही दवा दी जाती है। इससे मरीज को जल्द आराम मिल सके।इसी तरह बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. पीके यादव के पास बीमार छोटे बच्चों की भीड़ लगी रही। अधिक बच्चे सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित मिले। डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें दवा दी। साथ ही छोटे बच्चों के प्रति सतर्कता बरतने की सलाह दी गई। इससे बदलते मौसम में बच्चों को बीमार होने से बचाया जा सके।तीन मरीजों को निकला डेंगू, एक मरीज को निकला टाइफाइडइटावा। जिले में डेंगू व टाइफाइड के लगातार केस बढ़ रहे हैं। शनिवार को संयुक्त जिला अस्पताल में 61 मरीजों में डेंगू, टाइफाइड मलेरिया के लक्षण दिखने पर उनके खून की जांच करवाई गई। इस दौरान 19 मरीजों की डेंगू की जांच की गई, इसमें तीन मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसी तरह 21 मरीजों की टाइफाइड की जांच हुई, इसमें एक मरीज में टाइफाइड पॉजिटिव मिला जबकि 21 मरीजों की मलेरिया की जांच की गई, जिसमें एक भी मरीज पॉजिटिव नहीं मिला। (संवाद)