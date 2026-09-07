फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Two Station House Officers (SHOs) faced action as thefts continued; one was sent to Police Lines and the other to the DCRB.

Etawah News: चोरी न रुकने पर दो थानेदार नपे, एक को लाइन और दूसरे को डीसीआरबी भेजा

Mon, 07 Sep 2026 10:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Two Station House Officers (SHOs) faced action as thefts continued; one was sent to Police Lines and the other to the DCRB.
इटावा। जिले में लगातार हो रहीं चोरी की घटनाओं को लेकर एसएसपी ने पुलिस विभाग में फेरबदल किया है। दो निरीक्षकों को थानों से हटाकर नई जिम्मेदारी दी गई है। चकरनगर थाना प्रभारी निरीक्षक बलराम मिश्रा को पुलिस लाइन भेजा गया है, जबकि लवेदी थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार विश्वकर्मा को डीसीआरबी भेज दिया गया है। दोनों स्थानों पर नए निरीक्षकों की तैनाती की गई है।
विज्ञापन

निरीक्षक बलराम मिश्रा को प्रभारी निरीक्षक चकरनगर के पद से हटाकर पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है। उनकी जगह आईजीआरएस सेल में तैनात निरीक्षक शशांक राजपूत को चकरनगर थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, लवेदी थानाक्षेत्र में पिछले दिनों हुई चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे थे। एसएसपी ने थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार विश्वकर्मा को लवेदी से हटाकर डीसीआरबी भेज दिया। उनकी जगह एसएसपी पीआरओ निरीक्षक गौरव कुमार को लवेदी थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा उपनिरीक्षक कैलाश बाबू के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। उन्हें कार्य क्षेत्राधिकारी अपराध के पद से हटाकर लखेरे कुआं पुलिस चौकी का प्रभारी बनाया गया है। सभी को तत्काल नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed