Etawah News: रजवाह की खांदी फटने से 100 बीघा धान जलमग्न, किसान परेशान
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Wed, 30 Sep 2026 12:33 AM IST
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ताखा। क्षेत्र के गांव अहिवरनपुरा के पास बासक रजवाह में खांदी फट गई। इससे करीब 100 बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई। खेतों में तेजी से पानी भरने से किसानों की पकी धान की फसल को नुकसान होने की आशंका है। इस घटना से किसानों की चिंता बढ़ गई है।
ग्रामीण गुलाब सिंह ने बताया कि बीती रात रजवाह में खांदी फटी थी। सुबह किसानों ने खेतों में पानी भरा देखा और अधिकारियों को सूचना दी। धान की फसल पहले से ही बारिश के कारण प्रभावित हो रही थी। अब रजवाह का पानी भरने से किसानों के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। किसानों को आशंका है कि यदि जल्द पानी की निकासी नहीं हुई तो भारी नुकसान होगा। सिंचाई विभाग के एसडीओ और जेई से संपर्क कर बंबा का पानी रोकने का प्रयास किया गया। किसान भी अपने स्तर पर खांदी को बांधने में लगे हैं।
राजेंद्र सिंह, हरविलास, प्रकाश और दुर्विजय ने सिंचाई विभाग से खांदी बंद कराने और खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करने को कहा। इस संबंध में अवर अभियंता नहर विभाग ताखा अजय सिंह ने कहा कि बासक रजवाह का पानी एक सप्ताह से बंद है। अजय सिंह के अनुसार, किसान बारिश का पानी रजवाह में ही निकाल रहे हैं। लगातार हुई बारिश से पटरी फटने के कारण खांदी फटी थी, जिसे बंद कर दिया गया है।
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ग्रामीण गुलाब सिंह ने बताया कि बीती रात रजवाह में खांदी फटी थी। सुबह किसानों ने खेतों में पानी भरा देखा और अधिकारियों को सूचना दी। धान की फसल पहले से ही बारिश के कारण प्रभावित हो रही थी। अब रजवाह का पानी भरने से किसानों के सामने दोहरी मुसीबत खड़ी हो गई है। किसानों को आशंका है कि यदि जल्द पानी की निकासी नहीं हुई तो भारी नुकसान होगा। सिंचाई विभाग के एसडीओ और जेई से संपर्क कर बंबा का पानी रोकने का प्रयास किया गया। किसान भी अपने स्तर पर खांदी को बांधने में लगे हैं।
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राजेंद्र सिंह, हरविलास, प्रकाश और दुर्विजय ने सिंचाई विभाग से खांदी बंद कराने और खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करने को कहा। इस संबंध में अवर अभियंता नहर विभाग ताखा अजय सिंह ने कहा कि बासक रजवाह का पानी एक सप्ताह से बंद है। अजय सिंह के अनुसार, किसान बारिश का पानी रजवाह में ही निकाल रहे हैं। लगातार हुई बारिश से पटरी फटने के कारण खांदी फटी थी, जिसे बंद कर दिया गया है।
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