Etawah News: सिटी में आज

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इटावा। राजकीय इंटर कॉलेज में चित्रकला व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



इटावा। भारत विकास परिषद की ओर से नारायण बैंक्वेट हॉल में भाषण एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन अपराह्न 03 बजे से।



सम्मान समारोह



इटावा। जिला पंचायत इंटर कॉलेज हैवरा में तहसील स्तरीय युवक सम्मान समारोह का आयोजन सुबह 10 बजे से।



विधिक शिविर



बकेवर। राइजिनिंग सन स्कूल बकेवर में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।



जलधारा कार्यक्रम



बकेवर। क्षेत्र के लखना जैन मंदिर में जलधारा कार्यक्रम का आयोजन सुबह 10 बजे से।



बैठक



बकेवर। ब्लॉक महेवा में बाल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन पूर्वाह्न 11:30 बजे से।



कार्यक्रम



इटावा। भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।



रामलीला



इटावा। श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में मेघनाथ, कुम्भकरण वध, रावण वध व राज तिलक की लीला का आयोजन रात आठ बजे से।



व्हाट्सएप नंबर



9528031737

प्रतियोगिता