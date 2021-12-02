Etah News: बाइक-साइकिल की टक्कर में दो युवक घायल
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:16 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:16 AM IST
विज्ञापन
राजा का रामपुर। अलीगंज मार्ग पर खैरपुरा मोड़ के पास बाइक और साइकिल की टक्कर में दोनों वाहन पर सवार युवक घायल हुए हैं। घायल दोनों युवक को एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। क्षेत्र के गांव भगवानपुरा निवासी गौरव बाइक से अलीगंज से अपने गांव जा रहा था। ओवरटेक करते समय उसकी बाइक अनियंत्रित होकर साइकिल से टकरा गई। टक्कर लगने पर साइकिल सवार विशाल निवासी नगला बनी और गौरव दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। संवाद
विज्ञापन