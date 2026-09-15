यूपी: गरीबों की झोपड़ी को हाथ भी लगाया तो खैर नहीं...सपा सांसद की प्रशासन को चेतावनी, सिस्टम पर किया सीधा सवाल

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सुमन ने कहा रसूखदारों पर कार्रवाई के बिना अगर गरीब की झोपड़ी को हाथ भी लगाया तो खैर नहीं होगी। उन्होंने कहा कहा कि 80 वर्षों से काबिज बेबस गरीबों को डराने-धमकाने की सरकारी साजिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नहर की बेशकीमती जमीन पर अमीरों ने कब्जा जमाकर सिकंदरा से खंदारी, भगवान टॉकीज, सुल्तानगंज की पुलिया से वॉटर वर्क्स तक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल और शोरूम खड़े कर लिए।एडीए ने बिना भू-स्वामित्व जांचे इनके नक्शे धड़ाधड़ स्वीकृत कर दिए। इन रसूखदारों की चौखट तक जाने में सरकारी तंत्र के हाथ-पांव कांपते हैं, वहीं दूसरी ओर असहाय गरीबों को उजाड़ने का खेल खेला जा रहा है। मौके पर सपा नेता धर्मेंद्र यादव, सोमेश गुप्ता, बंटी यादव, आशु शर्मा, उमेश यादव, विनीत यादव, बिजेंद्र सिंह, कान्हा गुप्ता, राजेश गुप्ता, अजीज खान, मोनिका सिंह, गीता सिंह, राजश्री देवी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।