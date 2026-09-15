यूपी: चोरों का दुस्साहस तो देखिए, एक ही दुकान में लगातार दो दिन चोरी; सीसीटीवी में कैद हुई वारदात

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दुकान संचालक अमित अग्रवाल ने बताया कि 12 सितंबर की रात चोर एक बोरा पीतल के बर्तन चोरी कर ले गए। पुलिस से शिकायत की। इसके अगले ही दिन 13 सितंबर को फिर दुकान में घुसे और दो बोरे पीतल के बर्तन चोरी कर लिए। दोनों घटनाएं सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हैं। लगातार दो दिन एक ही दुकान में चोरी होने की क्षेत्र में चर्चा हो रही है।एसीपी सदर अमीषा ने बताया कि शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सीसीटीवी और अन्य माध्यम से चोर की तलाश की जा रही है।