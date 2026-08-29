Etah News: बाइक की आमने-सामने की टक्कर में दो युवक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:44 PM IST
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अलीगंज। क्षेत्र के भरपुरा मोड़ पर शनिवार की दोपहर को दो बाइकों की भिड़ंत में दो युवक घायल हुए हैं। जिनको ग्रामीणों की मदद से एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में घायल भरपुरा निवासी हिमांशु ने बताया कि रक्षाबंधन पर्व पर वह अपनी मां और भांजी के साथ बहन के घर राखी बंधवाकर आ रहे थे। भरपुरा मोड़ पर पहुंचने पर सामने से आ रही बाइक से उनकी बाइक टकरा गई। दूसरी बाइक पर नयागांव थाना क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर डोंगा निवासी विकास घायल हुआ है।
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