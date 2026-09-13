Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 13 Sep 2026 11:31 PM IST
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पैदल मार्च
सुबह 11 बजे से कांग्रेस का मांगों को लेकर पैदल मार्च कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकलेगा।
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गणपति स्थापना
सुबह 11 बजे से शहर के मयूर विहार स्थित हिमगिरिनाथ मनकामेश्वर मंदिर पर गणपति स्थापना व सत्संग होगा।
- शाम 4 बजे से घंटाघर से गणेश चतुर्थी का मेला पूरे शहर में निकलेगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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सुबह 11 बजे से कांग्रेस का मांगों को लेकर पैदल मार्च कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकलेगा।
गणपति स्थापना
सुबह 11 बजे से शहर के मयूर विहार स्थित हिमगिरिनाथ मनकामेश्वर मंदिर पर गणपति स्थापना व सत्संग होगा।
- शाम 4 बजे से घंटाघर से गणेश चतुर्थी का मेला पूरे शहर में निकलेगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।