Etah News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 11 बजे से कांग्रेस का मांगों को लेकर पैदल मार्च कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकलेगा।



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गणपति स्थापना

सुबह 11 बजे से शहर के मयूर विहार स्थित हिमगिरिनाथ मनकामेश्वर मंदिर पर गणपति स्थापना व सत्संग होगा।







- शाम 4 बजे से घंटाघर से गणेश चतुर्थी का मेला पूरे शहर में निकलेगा। --

सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

पैदल मार्च