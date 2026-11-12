Etah News: सड़क हादसों में दो युवकों की मौत, घरों में मातम

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वहीं बृहस्पतिवार सुबह अलीगंज रोड पर रोडवेज बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई। दोनों हादसों के बाद मृतकों के परिवारों में मातम छा गया। निधौली कलां थाना क्षेत्र के गांव धोलेश्वर निवासी वीरेंद्र (21) बुधवार शाम बाइक से एटा बाजार आया था। घर लौटते समय कोतवाली देहात क्षेत्र में बाईपास पर अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजन की मदद से उसे मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वीरेंद्र परिवार का इकलौता बेटा था। उसकी मौत के बाद परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है।दूसरा हादसा बृहस्पतिवार सुबह करीब 9:30 बजे अलीगंज रोड पर एक विद्यालय के पास हुआ। थाना बागवाला क्षेत्र के गांव सियपुर निवासी देवेंद्र (25) बाइक से अपनी बहन के घर जा रहा था। इसी दौरान रोडवेज ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़ा और बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सीओ कीर्तिका सिंह ने बताया कि सूचना के बाद दोनों घायलों को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची थी। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजन को सौंप दिए हैं।