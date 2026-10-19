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Etah News: ट्रक ने जीटी रोड पर दो खंभे तोड़े, नवमी पर बिजली-पानी को तरसे लोग

Mon, 19 Oct 2026 11:48 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:48 PM IST
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Truck knocks down two poles on GT Road; residents left struggling for electricity and water on Navami
शहर के जीटी पर ट्रक की टक्कर से टूटे पड़े विद्युत खंभे। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
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एटा। नगर पालिका फीडर की बिजली आपूर्ति 20 घंटे से ज्यादा ठप रहने से करीब 10 हजार की आबादी को खासी मुश्किल हुई। घरों में पानी की किल्लत से पूजा-पाठ और कन्या भोज में भी व्यवधान रहा। व्रत रखने वाले तमाम श्रद्धालु दोपहर बाद भोग लगा पाए।

रविवार रात 11:30 बजे के लगभग जीटी रोड पर ट्रक की टक्कर से बिजली के दो पोल क्षतिग्रस्त हो गए। इससे नगर पालिका फीडर से जुड़े मोहल्लों की आपूर्ति बंद हो गई। लोगों की रात ऐसे ही कटी। सोमवार को नवरात्र की नवमी से लोग सुबह जल्द उठ गए। पूजा और भोग के लिए इन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ा। मुश्किल से पानी का इंतजाम हो सका। ऐसे में दोपहर बाद कन्या भोज कराया जा सका। सोमवार शाम तक टूटे खंभों की मरम्मत नहीं हो सकी थी।
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