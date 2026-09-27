Etah News: भाई से विवाद के बाद ट्रक चालक ने फंदा लगाकर दी जान
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 27 Sep 2026 11:12 PM IST
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एटा।। गांव बराखेड़ा में शनिवार देर रात भाई से विवाद के बाद एक ट्रक चालक ने फंदा लगाकर जान दे दी। घटना रात करीब 10 बजे की है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा। मामले की जांच की जा रही है। मलावन थाना क्षेत्र के गांव बराखेड़ा निवासी नंदराम ने बताया कि बेटा सुखदेव (18) ट्रक चलाने का काम करता था। परिजन के अनुसार शनिवार रात उसका भाई से विवाद हो गया था। इसके बाद वह कमरे में चला गया। काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आने पर परिजन ने अंदर जाकर देखा तो सुखदेव फंदे पर लटका मिला। इससे परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजन ने डायल 112 पर सूचना दी जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा।
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