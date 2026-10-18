Etah News: धान की आवक से जीटी रोड और अलीगंज मार्ग पर जाम

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मंडी में धान लेकर पहुंच रहे किसान भी घंटों जाम में फंसे रहे। करीब पांच घंटे तक यातायात बाधित रहने के बाद यातायात पुलिस ने मोर्चा संभाला दोपहर दो बजे के बाद वाहनों की आवाजाही धीरे-धीरे सामान्य होने लगी।धान की आवक बढ़ने के कारण मंडी की ओर जाने वाले रास्तों पर सुबह से ही वाहनों का दबाव बढ़ने लगा था। मंडी में उपज बेचने के लिए पहुंच रहे किसानों की ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ लोडर वाहनों की संख्या भी अधिक रही।इससे जीटी रोड और अलीगंज रोड पर वाहनों की कतारें लगती चली गईं। स्थिति यह हो गई कि वाहन चालकों को आगे बढ़ने के लिए जगह नहीं मिल पा रही थी। दोनों मार्गों पर जाम लगने से आसपास के इलाकों में आने-जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। धान लेकर मंडी पहुंचने की जल्दबाजी में निकले किसानों को जाम के कारण काफी देर तक सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में धान लादकर आए किसान मंडी तक पहुंचने के लिए परेशान दिखाई दिए।जाम में फंसे वाहनों के कारण किसानों को समय पर मंडी पहुंचने में दिक्कत हुई। दोनों प्रमुख मार्गों पर हालात बिगड़ गए। रविवार को जाम के कारण आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा लेकिन लगातार तीन दिनों तक विद्यालयों और कार्यालयों में अवकाश होने के कारण स्कूली बच्चों को राहत रही। सामान्य दिनों में इस तरह का जाम लगने पर स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। रविवार को अवकाश होने से स्कूलों में बच्चों की आवाजाही नहीं रही। जीटी रोड और अलीगंज रोड पर जाम की स्थिति गंभीर होने के बाद यातायात पुलिस ने व्यवस्था संभालने का प्रयास किया। वाहन धीरे-धीरे मंडी की ओर रेंगते नजर आए।