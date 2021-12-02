Etah News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 11 बजे शहर की अलीगंज चुंगी पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

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स्वच्छता कार्यक्रम

दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम अलीगंज क्षेत्र में चलाया जाएगा।

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महिला सत्संग

दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

जागरूकता