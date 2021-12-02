Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 03 Nov 2026 12:01 AM IST
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जागरूकता
सुबह 11 बजे शहर की अलीगंज चुंगी पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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स्वच्छता कार्यक्रम
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम अलीगंज क्षेत्र में चलाया जाएगा।
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महिला सत्संग
दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 11 बजे शहर की अलीगंज चुंगी पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
स्वच्छता कार्यक्रम
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम अलीगंज क्षेत्र में चलाया जाएगा।
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महिला सत्संग
दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।