Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:42 PM IST
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ट्रायल
सुबह 10 बजे से सब जूनियर बालिका फुटबाॅल टीम का ट्रायल स्टेडियम में किया जाएगा।
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बैठक
दोपहर 3 बजे जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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सुबह 10 बजे से सब जूनियर बालिका फुटबाॅल टीम का ट्रायल स्टेडियम में किया जाएगा।
बैठक
दोपहर 3 बजे जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।