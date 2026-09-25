Etah News: आज के कार्यक्रम

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सुबह 10 बजे से सब जूनियर बालिका फुटबाॅल टीम का ट्रायल स्टेडियम में किया जाएगा।

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बैठक

दोपहर 3 बजे जनगणना-2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में होगी।

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सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।

ट्रायल