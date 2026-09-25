Etah News: हॉकी ट्रायल में नौ बालिकाओं का मंडल स्तर के लिए चयन
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 25 Sep 2026 11:36 PM IST
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एटा। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को जीटी रोड स्थित पंडित गोविंद बल्लभ पंत स्पोर्ट्स स्टेडियम में बालिका हॉकी खिलाड़ियों के ट्रायल कराए गए।
इसमें जिलेभर से पहुंचीं खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नौ बालिका खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
हॉकी कोच प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रायल में करीब 20 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता के साथ मैदान पर प्रदर्शन किया। चयनकर्ताओं ने खेल तकनीक, फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ी शनिवार को मंडल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। मंडल स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों में रौनक, मांडवी, उपासना, गुनगुन, योग्यता, सृष्टि, अनुष्का, काव्या और प्राची शामिल हैं।
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खिलाड़ियों के चयन पर खेल विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए मंडल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं। कोच ने कहा कि प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है।
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इसमें जिलेभर से पहुंचीं खिलाड़ियों ने मैदान पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। बेहतर प्रदर्शन के आधार पर नौ बालिका खिलाड़ियों का चयन मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
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हॉकी कोच प्रवेंद्र सिंह ने बताया कि ट्रायल में करीब 20 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता के साथ मैदान पर प्रदर्शन किया। चयनकर्ताओं ने खेल तकनीक, फिटनेस और प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ी शनिवार को मंडल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। मंडल स्तर के लिए चयनित खिलाड़ियों में रौनक, मांडवी, उपासना, गुनगुन, योग्यता, सृष्टि, अनुष्का, काव्या और प्राची शामिल हैं।
विज्ञापन
खिलाड़ियों के चयन पर खेल विभाग के अधिकारियों और प्रशिक्षकों ने उन्हें बधाई देते हुए मंडल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दीं। कोच ने कहा कि प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है।