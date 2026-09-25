Etah News: बेड पर डायलिसिस...खतरा छत से

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लोगों के मुताबिक यूनिट की इमारत पुरानी होने से खस्ताहाल है। डायलिसिस के दौरान मरीजों को सुरक्षा की चिंता रहती है। प्रक्रिया में तीन से चार घंटे लगते हैं। तब तक मरीज खतरे में रहते हैं। जुलाई माह में शहर के यादव नगर के मरीज की डायलिसिस के दौरान छत से सीमेंट का बड़ा टुकड़ा गिर गया था। इससे वह घायल हो गए थे। इसके बाद भी मरम्मत की कोशिश नहीं की गई।अब यूनिट को मेडिकल कॉलेज के नए भवन की छठवीं मंजिल पर शिफ्ट करने की तैयारी है। मरीजों का कहना है कि इस भवन तक पहुंचने में खासी मुश्किल होगी। ऐसे में इसी की मरम्मत और जीर्णोद्धार कराया जाए।बोले मरीज और तीमारदारयूनिट की छत से प्लास्टर के टुकड़े गिरते हैं। उपचार के दौरान मरीज खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। सेंटर की जल्द मरम्मत कराई जानी चाहिए।- शुभम दीक्षित, मरीजलापरवाही बरती जा रही है। कई बार मांग हुई लेकिन जीर्णोद्धार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए। छत से कभी बड़ा हिस्सा गिरा तो मुश्किल हो जाएगी।- राकेश जैन, तीमारदारक्या है डायलिसिसकिडनी खून को साफ करती है। इसके खराब होने की स्थिति में यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। डायलिसिस इस काम को कृत्रिम रूप से करती है।वर्जनडायलिसिस सेंटर की मरम्मत के लिए करीब 25 लाख रुपये का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसके स्वीकृत होने के बाद मरम्मत कराई जाएगी।- डॉ. बलवीर सिंह, प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज