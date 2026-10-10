Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 10 Oct 2026 11:20 PM IST
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जन आरोग्य मेला
- सुबह 10 बजे से जिले के 36 पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।
रामलीला
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में राम का राज तिलक का प्रसंग होगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
विज्ञापन
- सुबह 10 बजे से जिले के 36 पीएचसी पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।
रामलीला
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में राम का राज तिलक का प्रसंग होगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।