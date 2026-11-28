Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचनाएं
आगरा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:41 PM IST
Updated Sat, 28 Nov 2026 11:41 PM IST
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महायज्ञ
सुबह 9 बजे से हरिद्वार शांतिकुंज के तत्वाधान में गायत्री महायज्ञ शांती नगर गेस्ट हाउस में किया जाएगा।
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जन आरोग्य मेला:
सुबह 10 बजे से जिले के 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।ट्रायल का आयोजन होगा।
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पुस्तक मेला
सुबह 11 बजे शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 9 बजे से हरिद्वार शांतिकुंज के तत्वाधान में गायत्री महायज्ञ शांती नगर गेस्ट हाउस में किया जाएगा।
जन आरोग्य मेला:
सुबह 10 बजे से जिले के 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।ट्रायल का आयोजन होगा।
पुस्तक मेला
सुबह 11 बजे शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा।