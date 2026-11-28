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सुबह 9 बजे से हरिद्वार शांतिकुंज के तत्वाधान में गायत्री महायज्ञ शांती नगर गेस्ट हाउस में किया जाएगा।







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जन आरोग्य मेला:

सुबह 10 बजे से जिले के 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।ट्रायल का आयोजन होगा।

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पुस्तक मेला



सुबह 11 बजे शहर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा।



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महायज्ञ