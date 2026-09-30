Etah News: तीन स्कूल वाहन सीजकर एक लाख रुपये का जुर्माना वसूला

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एआरटीओ शिवम यादव ने टीम के साथ बुधवार की सुबह कस्बे में पहुंचकर वाहनों की चेकिंग की। उनके निशाने पर स्कूल के वाहन थे, कायमगंज रोड पर वाहनों की चेकिंग करते हुए सबसे पहले एक चार पहिया स्कूल वाहन के कागजात देखे। फिटनेस न होने पर वाहन को सीज कर दिया गया। इसके बाद एक स्कूल बस पर परमिट न होने पर सीज कर दिया गया।दो स्कूल वाहन के सीज होने पर कस्बे के वाहन संचालकों में खलबली मच गई। इसके बाद टीम ने कायमगंज से आ रही एक स्लीपर बस को रोका। बस के अनधिकृत रूप से संचालन किए जाने पर सीज कर दिया गया।वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत देते हुए कहा बच्चों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। -शिवम कुमार, एआरटीओ