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Etah News: धनतेरस पर खरीदारी के लिए मिलेंगे तीन शुभ संयोग

Thu, 05 Nov 2026 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:44 PM IST
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Three auspicious combinations will be available for shopping on Dhanteras
एटा। धनतेरस पर सोना-चांदी, बर्तन और अन्य वस्तुओं की खरीदारी के लिए इस बार तीन शुभ संयोग बन रहे हैं। इनमें दोपहर के दो और शाम का एक मुहूर्त शामिल है। आचार्यों के अनुसार, शुभ मुहूर्त में खरीदारी करना सुख-समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।
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आचार्य सोमेश पचौरी ने बताया कि धनतेरस पर सूर्यास्त के बाद अगले 144 मिनट तक पूजन का विशेष समय रहेगा। इस दौरान भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा-अर्चना करना शुभ रहेगा। वहीं, आचार्य गिरजेश पचौरी के अनुसार खरीदारी के लिए दोपहर 12:04 से 1:26 बजे, शाम 4:10 से 5:32 बजे और शाम 5:45 से रात 8:10 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेंगे। इन मुहूर्तों में लोग सोना-चांदी, बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं।
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धनतेरस पर शुभ मुहूर्त-
कार्यः शुभ समय
प्रथम खरीदारी मुहूर्तः दोपहर 12:04 से 1:26 बजे

द्वितीय खरीदारी मुहूर्तः शाम 4:10 से 5:32 बजे

तृतीय खरीदारी मुहूर्तः शाम 5:45 से रात 8:10 बजे

पूजन का शुभ समयः सूर्यास्त के बाद 144 मिनट तक
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