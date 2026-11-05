Etah News: धनतेरस पर खरीदारी के लिए मिलेंगे तीन शुभ संयोग

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आचार्य सोमेश पचौरी ने बताया कि धनतेरस पर सूर्यास्त के बाद अगले 144 मिनट तक पूजन का विशेष समय रहेगा। इस दौरान भगवान धन्वंतरि और कुबेर की पूजा-अर्चना करना शुभ रहेगा। वहीं, आचार्य गिरजेश पचौरी के अनुसार खरीदारी के लिए दोपहर 12:04 से 1:26 बजे, शाम 4:10 से 5:32 बजे और शाम 5:45 से रात 8:10 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेंगे। इन मुहूर्तों में लोग सोना-चांदी, बर्तन और अन्य उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं।धनतेरस पर शुभ मुहूर्त-कार्यः शुभ समयप्रथम खरीदारी मुहूर्तः दोपहर 12:04 से 1:26 बजेद्वितीय खरीदारी मुहूर्तः शाम 4:10 से 5:32 बजेतृतीय खरीदारी मुहूर्तः शाम 5:45 से रात 8:10 बजेपूजन का शुभ समयः सूर्यास्त के बाद 144 मिनट तक