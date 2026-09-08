Etah News: शिकायत करने की धमकी देने पर किशोर ने लगाया था फंदा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:22 PM IST
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अलीगंज। नयागांव थाना क्षेत्र के गांव अमोघपुर भाटान में सोमवार को किशोर का शव घर में कमरे में लटका मिला था। पुलिस की जांच में किशोर ने पड़ोसी महिला की डांट से तनाव में आकर फंदा लगा लिया था।
मृतक किशोर पड़ोेेस की एक हमउम्र लड़की का आते-जाते पीछा करता था। इस मामले में किशोर के परिजन ने हत्या का तीन लोगों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। अमोघपुर भाटान गांव में सोमवार को पंकज प्रजापति (13) का शव घर में कमरे की छत से लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोर की मौत फंदा लगाने से होना बताई गई है। पंकज पड़ोस की एक लड़की की ओर आकर्षित था जो आते-जाते उसका पीछा करता था। इस पर सोमवार को लड़की की मां ने पंकज को घर पर बुलाकर उसकी इस हरकत पर कड़ी फटकार लगाते हुए परिजन से शिकायत करने की चेतावनी दी।
इस पर घबराए पंकज ने घर आकर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक पंकज के भाई कन्हैया ने कहा सोमवार की सुबह वह मां को दवा दिलाने के लिए फर्रुखाबाद गया था, पिता काम पर गए थे। घर पर पंकज को अकेला पाकर उसे पड़ोसी महिला ने घर बुलाकर बेरहमी से पीटा, चोट के निशान उसके शरीर पर हैं। परिजन की तहरीर पर पुलिस आरोपी पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है।
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मृतक किशोर पड़ोेेस की एक हमउम्र लड़की का आते-जाते पीछा करता था। इस मामले में किशोर के परिजन ने हत्या का तीन लोगों पर आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। अमोघपुर भाटान गांव में सोमवार को पंकज प्रजापति (13) का शव घर में कमरे की छत से लटका मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोर की मौत फंदा लगाने से होना बताई गई है। पंकज पड़ोस की एक लड़की की ओर आकर्षित था जो आते-जाते उसका पीछा करता था। इस पर सोमवार को लड़की की मां ने पंकज को घर पर बुलाकर उसकी इस हरकत पर कड़ी फटकार लगाते हुए परिजन से शिकायत करने की चेतावनी दी।
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इस पर घबराए पंकज ने घर आकर फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक पंकज के भाई कन्हैया ने कहा सोमवार की सुबह वह मां को दवा दिलाने के लिए फर्रुखाबाद गया था, पिता काम पर गए थे। घर पर पंकज को अकेला पाकर उसे पड़ोसी महिला ने घर बुलाकर बेरहमी से पीटा, चोट के निशान उसके शरीर पर हैं। परिजन की तहरीर पर पुलिस आरोपी पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है।
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