Etah News: मकानों में दरारें आने पर पालिका ने खाली करने के दिए नोटिस

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बाईपास पर किला के नीचे मोहल्ला हथोड़ा बसा है, इसमें कई दशक पुराने मकानों में जलभराव के कारण दरारें पड़ गई हैं। किला के नीचे खाई किनारे कई दशक पहले बसी इस बस्ती में हर समय जलभराव की समस्या रहती है। लोगों के शिकायत करने पर पालिका प्रशासन ने जेई के नेतृत्व में टीम भेजकर जांच कराई। जेई ने मोहल्ला हथोड़ा में किसी टैंक के रिसने की आशंका जताई है, एक खाली प्लॉट की खुदाई कराने पर कई फीट नीचे तक चिकनी मिट्टी और पानी मिलने पर पालिका प्रशासन भी असमंजस में है।मोहल्ले के आशू ठाकुर ने बताया किले के पीछे बीस वर्ष पहले उनके मकान का निर्माण हुआ था, जिसमें दरारें आ गई हैं। डॉ. दिनेश कुमार, रामवीर सिंह, महावीर सिंह, प्रेमपाल सिंह, भानुप्रताप सिंह, दीनू सिंह के मकानों में भी दरारें आ गई हैं। लोगों ने कहा कि बारिश के पानी की निकासी न होने से उनके मकान में दरारें आई हैं।लोगों की शिकायत पर जेई के नेतृत्व में टीम भेजकर जांच कराई गई। किले के नीचे कई दशक पुरानी खाई होने पर नमी की आशंका है। एक खाली प्लॉट की खुदाई कराई गई जिसमें कई फीट गहराई तक चिकनी मिट्टी निकली है। हादसे की आशंका के चलते जिन मकानों में दरारें आई हैं उनको खाली करने के लिए नोटिस दिए गए हैं। मकानों में दरारें आने को लेकर शीर्ष अधिकारियों से संपर्क करके जांच कराई जा रही है। - प्रद्युम्न कुमार सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, जलेसर