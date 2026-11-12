Etah News: लपटों में सिमट गई तीन दोस्तों की यारी

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इससे पहले बृहस्पतिवार तड़के करीब तीन बजे तीनों युवकों के शव गांव किशोरपुर पहुंचे तो पूरा गांव एक जगह एकत्र हो गया। शोकाकुल परिजन का करुण क्रंदन सुबह के सन्नाटे को चीर रहा था। दिन होते-होते आसपास के गांवों के लोग भी उनका दुख बांटने किशोरपुर पहुंच गए।करीब 11 बजे करीब शिवकुमार और जीतू के शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाए गए। दोनों दोस्तों की चिता आस-पास सजाई गई। शिवकुमार को उसके बड़े भाई कुशलेंद्र और जीतू के शव को भाई प्रेम चंद ने मुखाग्नि दी। अजीत के पिता चंद्रपाल नासिक में टमाटर का कारोबार करते हैं। वह दिवाली पर नहीं आए थे। बेटे की मौत की खबर पाकर वे बुधवार शाम सात बजे गांव पहुंचे।बेटे को मृत हालत में देख वह फूट-फूटकर रोने लगे। हृदयविदारक दृश्य देख लोग अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। अजीत के परिवार में भाई, बहन और मां रोते-रोते बेहोश हो गए। उन्हें किसी तरह उठाकर भीड़ से अलग किया गया और मुंह पर पानी की छींटें मारकर सभी को होश में लाया गया।देर शाम अजीत का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता भी दोनों दोस्तों के पास ही लगाई गई। इस दौरान निधौली कलां, पिलुआ, अवागढ़, जलेसर समेत कई थानों का पुलिसबल गांव में तैनात रहा।