Etah News: इकलौते बेटे की मौत से परिजन का हौसला टूटा

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शहर के मोहल्ला स्वर्णपुरी निवासी सत्यप्रकाश उर्फ करू ने बताया कि बेटे आदित्य ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती में हाथ बंटाता था। पिता पहले ट्रक चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। आंखों की रोशनी कमजोर होने के बाद उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी और खेती करने लगे। आदित्य उनकी खेती में मदद करता था। परिवार में आदित्य के अलावा दो बहनें पूजा और जूली हैं। दोनों का विवाह हो चुका है। पूजा की विज्ञापन

शहर के मोहल्ला स्वर्णपुरी निवासी सत्यप्रकाश उर्फ करू ने बताया कि बेटे आदित्य ने 12वीं तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेती में हाथ बंटाता था। पिता पहले ट्रक चलाकर परिवार का पालन-पोषण करते थे। आंखों की रोशनी कमजोर होने के बाद उन्होंने ड्राइविंग छोड़ दी और खेती करने लगे। आदित्य उनकी खेती में मदद करता था। परिवार में आदित्य के अलावा दो बहनें पूजा और जूली हैं। दोनों का विवाह हो चुका है। पूजा की

एटा। इकलौते बेटे आदित्य की मौत ने पिता सत्यप्रकाश उर्फ करू और बहन पूजा व जूली को गहरे सदमे में डाल दिया। आदित्य की मौत की खबर सुनकर उसकी 80 वर्षीय नानी रामवती भी सदमे में बेहोश होकर गिर पड़ीं। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। जांच में उनके पैर में फ्रैक्चर बताया गया है। उनका उपचार चल रहा है।