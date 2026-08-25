Etah News: मिठाई की दुकानों पर खराब और एक्सपायर सामान नष्ट कराया

एटा। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने एटा और जलेसर में मंगलवार को चेकिंग की। मिठाई की दुकानों और उनके कारखानों पर खराब और एक्सपायर सामान मिलने पर नष्ट कराया। दुकानों से सैंपल भरे। इसके साथ-साथ नोटिस भी दिया गया है।जलेसर में टीम ने बंसी मिठाई वाला के कारखाने का निरीक्षण किया गया। जिसमें रखी हुई खराब चीजों को मौके पर नष्ट कराया गया तथा पनीर व खोवा का एक-एक सैंपल लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा। एटा शहर में रेलवे रोड और शिकोहाबाद रोड पर स्थित सुदीप मिष्ठान भंडार, गंगा मिष्ठान भंडार, कृष्णा मिष्ठान भंडार समेत आदि का निरीक्षण किया। डीसी खाद्य विजय वर्मा ने बताया कि सुदीप मिष्ठान भंडार पर खराब खोवा, एक्सपायर चॉकलेट पाउडर और फूड कलर मिला। इसे मौके पर नष्ट कराया गया। इसके साथ ही पास के खाली प्लॉट में गंदगी मिली। इसके लिए दीवार लगाने के निर्देश दिए गए। शिकोहाबाद रोड स्थित एक लॉज में बन रहे घेवर एक नमूना लिया। इसी रोड पर नाले पर बनीं दो मिठाई की दुकानों से नमूने लिए गए। उन्होंने बताया कि नमूनों को जांच के लिए भेजा रहा है।