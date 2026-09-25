Etah News: तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार दंपती को मारी टक्कर, महिला की गई जान

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हाथरस जिले के अगराना गांव निवासी राजकुमार अपनी 33 वर्षीय पत्नी राजकुमारी के साथ सिरांव गांव में अंतिम संस्कार में शामिल होकर घर लौट रहे थे। दोनों बाइक से जीटी रोड स्थित गुलाबपुर गांव पहुंचे ही थे कि पीछे से आ रहे तेज रफ्तार कैंटर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे की सूचना मिलते ही पिलुआ पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने राजकुमारी को मृत घोषित कर दिया। वहीं राजकुमार को इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। घायल राजकुमार के भतीजे यादराम सिंह ने बताया कि राजकुमारी उनकी बुआ थीं और दोनों लोग रिश्तेदारी में अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ।