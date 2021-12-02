Etah News: चोरी की बाइक पकड़े जाने में जेल में बिताई अवधि की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 04 Sep 2026 12:09 AM IST
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एटा। बाइक बरामदगी से जुड़े कोतवाली नगर क्षेत्र के 19 साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामला आठ मई 2007 का है। पुलिस के अनुसार आरोपी श्रीधर निवासी चिलासनी कोतवाली देहात के कब्जे से एक बाइक बरामद हुई थी। इस संबंध में कोतवाली नगर में चोरी का माल रखने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने नौ जुलाई 2007 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार निगरानी की और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। 3 सितंबर 2026 को सीजेएम न्यायालय ने दोषी श्रीधर को जेल में बिताई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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मामला आठ मई 2007 का है। पुलिस के अनुसार आरोपी श्रीधर निवासी चिलासनी कोतवाली देहात के कब्जे से एक बाइक बरामद हुई थी। इस संबंध में कोतवाली नगर में चोरी का माल रखने समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने नौ जुलाई 2007 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान मॉनिटरिंग सेल ने मामले की लगातार निगरानी की और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। 3 सितंबर 2026 को सीजेएम न्यायालय ने दोषी श्रीधर को जेल में बिताई अवधि की सजा और तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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